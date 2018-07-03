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SpaceX'in kargo kapsülü UUİ'ye bağlandı

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, Falcon roketiyle fırlatılan Dragon kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

AA | 03.07.2018 - 02:12..
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SpaceX'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, üç gün önce Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatılan Dragon kargo kapsülünün Uzay İstasyonu" class="eshtag">Uluslararası Uzay İstasyonu'na vardığı belirtildi.

SpaceX'in kargo kapsülü UUİ'ye bağlandı

YAPAY ZEKALI ROBOT, 20 FARE VE KAHVE TAŞIDI

Yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülde "Cimon" isimli yapay zekaya sahip robot, bir araştırma için 20 civarında fare ve yüksek kafeinli kahve bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

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