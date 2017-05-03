taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.854
USD
3,5347
EURO
3,8597
ALTIN
142,31
PETR
50,6100

Spagetti nasıl yenir

Herkesin sevdiği spagettiyi yemenin çok kolay bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Kaşık ve çatalla rahatlıkla spagetti yiyebilirsiniz.

03.05.2017 - 15:55
  1. Haberler
  2. İpucu

Çocukların ve yetişkinlerin en sevdiği yemeklerdendir spagetti.

Ancak makarna çeşitlerinden en sevileni yapısıyla yerken bir o kadar da zorlar. Peki spagetti yemenin kolay bir yolu olduğunu söylesek...

BİR KAŞIK VE ÇATALLA SPAGETTİ YEMEK ÇOK KOLAY

Spagettiniz, hazır olduktan sonra bir elinize kaşığı bir elinize de çatalı alın.

Ardından çatalınıza sapladığınız spagettileri kaşık yardımıyla çatalınıza sarın.

Arzu ettiğiniz kadar spagettiyi çatalınıza sardıktan sonra geriye sadece yemek kalıyor.

Afiyet olsun...

Spagetti nasıl yenir

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Spagetti nasıl yenir

Spagetti nasıl yenir

5
Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

Bahçenizi böceklerden korumanın yolları

0
Belinizi daha ince gösterecek 6 ipucu

Belinizi daha ince gösterecek 6 ipucu

0