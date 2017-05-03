Spagetti nasıl yenir

Çocukların ve yetişkinlerin en sevdiği yemeklerdendir spagetti.

Ancak makarna çeşitlerinden en sevileni yapısıyla yerken bir o kadar da zorlar. Peki spagetti yemenin kolay bir yolu olduğunu söylesek...

BİR KAŞIK VE ÇATALLA SPAGETTİ YEMEK ÇOK KOLAY

Spagettiniz, hazır olduktan sonra bir elinize kaşığı bir elinize de çatalı alın.

Ardından çatalınıza sapladığınız spagettileri kaşık yardımıyla çatalınıza sarın.

Arzu ettiğiniz kadar spagettiyi çatalınıza sardıktan sonra geriye sadece yemek kalıyor.

Afiyet olsun...