Spider Cam nedir

Normal kameralar tripod yardımı ile sabit çekimler yapabilmektedir. Ancak bazı çekimler hareket gerektirmekte, hareketsiz çekimler gerçekleştirilememektedir. Teknolojinin de ilerlemesi ile hayatımıza kazandırılan 'spider cam' (örümcek kamera) bu vazifeyi görmektedir.

SPİDER CAM TEKNOLOJİSİNİN İŞLEYİŞİ

'Spider cam', çekim yapılacak alanın dört bir köşesine bağlanmış, her biri çelik kablo ile dengeli kamera taşıyıcısına bağlanmış motorlu vinçler yardımıyla kontrol edilir.

'Spider cam', özel bir ekip ve yazılımlar ile kontrol edilir. 'Spider cam'e verilen komutlar fiber kablolar üzerinden aktarılır. Ayrıca Kevlar kablolarının ikisinde de kamerayı, kumandayı ve kameranın sinyallerini kontrol masasına gönderen fiber optik kablo bulunmaktadır.

Kamerayı üzerinde bulunduran kontrol mekanizması, sağa-sola yukarı-aşağı hareketleri sağlar ve odaklamayı, yakınlaştırmayı ve irisi kontrol eden lens kumandasını içerir.

KULLANIM ALANLARI

'Spider cam', film veya televizyon kameralarını önceden belirlenmiş bir alanda yatay ve dikey olarak hareket etmesini sağlayan bir kamera sistemidir. Genellikle bir futbol maçında veya tenis kortu gibi alanlarda kullanılır. 'Spider cam' Türkiye'de ilk olarak 2010 yılında Fenerbahçe-Galatasaray maçında kullanılmıştır.

'Spider cam' UEFA Şampiyonlar Ligi, Eurovision Şarkı Yarışması, 2010 FIFA Dünya Kupası, 2010 Avrupa Yüzme Şampiyonası ve daha birçok program için kullanılmıştır.