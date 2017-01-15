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Spiker Caner Karaer kaza geçirdi

Ünlü spiker Caner Karaer'e bugün sabah 11.30 sıralarında yaya iken İETT otobüsü çarptı.

15.01.2017 - 22:39
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Haber spikeri Caner Karaer, Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü. İETT'ye ait bir otobüsün çarptığı Karaer, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın ardından tedavi altına alındı.

Olay, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde yürüyen Caner Kararer'e aynı istikamette seyir halinde olan İETT'ye ait bir otobüs çarptı.

Spiker Caner Karaer kaza geçirdi

AMELİYAT OLDU

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kararer, başını yere vurdu. Kararer ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen ünlü spikerin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

"VÜCUDUNDA KIRIKLAR MEVCUT"

Caner Karaer'in eniştesi olduğunu ifade eden Mesut Okutan ise,''İç kanama nedeniyle ameliyata alınmış hemen. Ameliyat sırasında kanama temizlenmiş. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar mevcutmuş. Şuanda tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor. 15 dakika sonra tomografisinin çekileceğini söylediler'' şeklinde konuştu.

Caner Karaer'e çarptığı iddia edilen otobüs şoförünün ifadesi alınmak üzere Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi'ne götürüldüğü öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

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