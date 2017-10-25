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Spina Bfida nedir

Doğuştan meydana gelen bir hastalık olan Spina Bfida'nın sebebi annede deki folik asit eksikliği olabilir.

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Ayrık veya açık omurga anlamına gelen ve en sık görülen doğuştan olma hastalıklardan birisi olan Spina bifida başta myelomeningosel olmak üzere omuriliği etkileyen birçok şekilde görülebiliyor.

Sinirlerden meydana gelmiş kapalı bir tüp gibi olan omurilik kaslardaki sinirlere beyinden gelen emirleri ileterek kasların hareket etmesini sağlar. Bu sinirler aynı zamanda hissetme duyusunu da sağlar.

Spina Bfida nedir

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ SEBEP OLABİLİR

Spina Bifida'ya folik asit eksikliğinin sebep olduğu düşünülmektedir. Folik asitin omurilik tüpünün kapanmasına yardımcı olduğu bilinirken annede yeterli miktarda yoksa bebeğin omurilik tüpü uygun bir şekilde kapanmayabilir.

Hamile kalmadan önce ve hamileliğin ilk 3 ayında folik asit vitamini kullanılarak bu  hastalık yüzde 70 oranında önlenebiliyor.

Bunun dışında bazı vitamin eksiklikleri de bu hstalığa sebep olabilmektedir. Kalıtımsal olarak da hastalık olabilmektedir. Sara nöbetlerini engellemek üzere annenin kullandığı bir ilacın (valproik asit) yine bu hastalığın sebebi olabilir.

Spina Bfida, gebeliğin erken safhalarında ortaya çıkar. Sonradan kazayla olan bir omurilik hasarına benzemez. Doğuştan olan bir hastalık olduğu için bacak kasları hiç gelişmez.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

Spina Bifidalı doğan bebekler eğer myelomeningosel ile doğmuşlarsa, ilk günlerde sırtlarındaki kese ameliyatla kapatılabilir. Hidrosefali gelişenlere beyindeki fazla sıvıyı kan dolaşımına boşaltan ve şant denen bir drenaj sistemi yerleştirilir.

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