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Spor Bakanı: Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız

Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yapılan etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, uyuşturucuyu gençleri spora yönlendirerek çözülebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 10:50..
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Ankara'da yapılan "Sporla Kal Güvende Kal" programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, uyuşturucuyla mücadele etmenin ilk kuralının çocuklara spor sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.

Spor Bakanı: Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız

"SOKAKLARI ÇETELERE BIRAKMAYACAĞIZ"

Bak, "Çocuklarınıza sevginizi verin. Çocuklarınızın hayallerini dinleyin. Çocuklarınızı sevin, onlarla odadan odaya mesajlaşmayın. Çocuklarınızla konuşun. Spora gelen çocuk vücudunun kıymetini anlar. Spor yapmak için teşvik edin. Yapılan tesislerimize getirin biz hazırız. Biz sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Bu çok çetin bir iştir. Boğaz'daki yalınızdan bizi eleştirmeyeceksiniz uyuşturucuyu hep beraber bitireceğiz." dedi.

Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız

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