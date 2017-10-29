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Spor kulüplerinin 29 Ekim mesajları

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

29.10.2017 - 10:49
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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. yıl dönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azim ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Ülkemizin yüksek menfaatleri için, kurumsal ve daha güçlü olma yolunda ilerlerken, özellikle Avrupa arenasında ülkemizi gururlandıran sonuçlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz.

Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi bir kez daha iletiyorum. 94 yıldır ışıldayan, milletimizin önünü aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Spor kulüplerinin 29 Ekim mesajları

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda ise şöyle denildi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Fenerbahçe Kulübü olarak, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu özel günün yıl dönümünü bir kez daha tecrübe etmenin eşsiz sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Spor kulüplerinin 29 Ekim mesajları

GALATASARAY

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' düşüncesiyle kurulan Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda yüce Türk milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür.' olarak yaşama garantisidir. Yüce Türk milleti, kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni bu şekilde geleceğe taşımak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi bir kez daha sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz."

Spor kulüplerinin 29 Ekim mesajları

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