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Spor ruh sağlığına iyi geliyor

Fiziksel aktvite; insan vücudunda Kinürenin hormonunun salgılanmasına yardımcı oluyor. Salgılanan bu hormon da kişiyi depresyondan uzaklaştırıyor.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 14:24..
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İsveç Karolinska Enstitüsü'nde sporun önemi ve yararı ile ilgili bir araştırma yapıldı. Buna göre; fiziksel aktivitenin sadece diyabete ve obeziteye iyi gelmediği, aynı zamanda ruh sağlığına da iyi geldiğini belirlendi.

DEPRESİF DUYGULARI BİR KENARA ATMAYA YARDIMCI OLUYOR

Bu araştırmada hem insanlar, hem de fareler kullanıldı. İnsanlar üzerinde yapılan ilk araştırmada; spor yapan bir kişinin depresif duyguları bir kenara bıraktığı ve daha olumlu olmaya başladığı sonucuna varıldı. Ayrıca kaslarını çalıştıran kişilerin Kinürenin hormonunu aktive ettiği de saptandı.

BEYNİN ZARAR GÖRMESİNE ENGEL OLUYOR

Fiziksel aktivite ve beraberinde salgılanan Kinürenin hormonu sayesinde kan dolaşımı düzene giriyor ve beynin zarar görmesi engelleniyor.

FARELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Fareler üzerinde ise diyet ve hormonların etkisi araştırıldı. Yüksek yağlı yiyeceklerle beslenen farelerin kan şekeri yükseldi ve fareler aşırı kilo aldı. Daha sonra da kilo alan farelere Kinürenin hormonu verildi. Bu hormonu alan farelerin de kilo almadığı ve glükoz seviyeleri de düzene girdiği görüldü.

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