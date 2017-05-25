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Spor yapmak isteyenlerin yeni uygulaması: HisApp

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun yeni uygulaması HisApp, spor yapmak isteyenlerin favorisi olacak.

25.05.2017 - 13:42
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbiliğinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. "HisApp" uygulaması ile istenilen her an spor yapılabilecek.

Uygulamanın tanıtımına Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu temsilcileri katıldı.

Spor yapmak isteyenlerin yeni uygulaması: HisApp

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SPOR DENEYİMİ

Uygulama, kişiselleştirilmiş spor deneyimi sunuyor. Yaşam tarzına uygun egzersizler, planlanıp, uygulanıp, hatırlatılıyor. Akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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