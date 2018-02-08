Sporcular şekerli su ile performanslarını katlayabiliyor

Sporcu olmak her zaman çok zordur. Ancak doğru tercih edilen yiyecek ve içecekler sporcuların işini daha da kolaylaştırabilir.

ŞEKERLİ SU PERFORMANSI ARTIRIYOR

Koşucuların ufacık bir su molası verdiğini zaman zaman televizyonlardan görüyoruz. Bu suların içerisinde ise şeker bulunuyor ve bu sporcuların bayılmasının önüne geçerek daha iyi performans sergilemesini sağlıyor.

SPORCULAR ASLINDA BEYİNLERİNİ KANDIRIYOR

Yapılan araştırmalar; şekerli suyu tüketen sporcuların daha fazla ağırlık kaldırabileceğini, daha hızlı koşabileceğini ve daha yükseğe sıçrayabileceğini ortaya koyuyor. Tüm bunları ise şekerli su sayesinde gerçekleştiriyorlar. Aslında sporcular, şekerli su içerek aslında beyinlerini kandırıyor ve daha iyi performans sergiliyorlar.

"BEYNİN UYARICI KISMINI ÇALIŞTIRIYOR"

Coventry Üniversitesi'nde görevli bilim adamı olan Neil Clarke, karbonhidrat tüketiminin de yüzde 2-3 arası performası arttırdığını belirledi. Clarke, "Şekerli su tüketimi beynin uyarıcı kısmını çalıştırıyor." diyor.

2016 yılında 100 metre koşusunda Travon Mitchell 10.6 ile Usain Bolt'u geçemedi. Belki de koşudan önce şekerli su tüketseydi daha iyi bir sonuç alabilirdi.