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Spotify yöneticisi İsveç saldırısında hayatını kaybetti

İsveç'deki terörün kurbanlarından birinin Spotify yöneticilerinden Chris Bevington olduğu öğrenildi.

12.04.2017 - 13:58
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İsveç'in başkenti Stockholm'de cuma günü gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birisinin müzik uygulaması Spotify'ın üst düzey yöneticilerinden Global Ortaklıklar ve İş Geliştirme Direktörü Chris Bevington olduğu ortaya çıktı.

Spotify yöneticisi İsveç saldırısında hayatını kaybetti

Spotify'ın Stockholm ofisinde çalışan Bevington, İngiliz vatandaşıydı.

Spotify CEO Daniel Ek, Facebook'taki hesabında Bevington ile ilgili şunları yazdı: "Chris 5yıldan fazladır bizim takımımızın bir parçasıydı. Sadece yapılan işler üzerinde değil, aynı zamanda onu tanıyan ve çalışan insanlar üzerinde büyük bir etkisi vardı. Kendisinin kaybıından duyduğumuz üzüntüyü anlatacak kelime yok. Seni çok özleyeceğiz."

İsveç saldırısında ölenlerden birisi İngiliz vatandaşı haberi


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