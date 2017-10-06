Spreyli hırsızlardan villa soygunu

İzmir'de, geçen pazartesi gecesi Kekliktepe Caddesi'nde, yüzleri maskeli iki kişi, önce cadde üzerindeki bir villaya girdi. Bahçedeki köpekleri bayıltıcı spreyle etkisiz hale getiren hırsızlar, eve girerek ev sahiplerini de aynı yöntemle bayılttı.

Spreyle köpeği bayıltan hırsızlar VİDEO

UMDUĞUNU BULAMAYINCA YAN VİLLAYA GEÇTİLER

Evdeki takıları alan hırsızlar evden çıkarken, bunların imitasyon olduğunu fark etti. Bunun üzerine takıları aldıkları yere koyan hırsızlar, Burak Güngör'e ait villanın bahçesine geçti. Güngör'ün evde olmadığı sırada panjurları kıran hırsızlar, pencereden içeriye girdi. Villadan yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki hırsız, kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Eve geldiğinde hırsızlık yapıldığını anlayan Güngör, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Yüzü maskeli iki hırsızın, Güngör'e ait villaya girişleri ve evin içinde dolaşmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde pencereden içeri giren hırsızlar, elektriği kestikten sonra ellerindeki fenerle evde dolaşıyor. İki hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.