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Sputnik, suikastı El Nusra üstlendi haberini tekzip etti

Suikastın ardındaki karanlık güçler, suikastle kışkırtılmak istenen Rusların medyasını bile manipüle edebilecek kadar etkili.

22.12.2016 - 09:30
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Sputnik, suikastı El Nusra üstlendi haberini tekzip etti

Rus haber ajansı Sputnik, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikastı Fetih Ordusu’nun (eski El Nusra) üstlendiğini duyurmuştu.

Sputnik, suikastı El Nusra üstlendi haberini tekzip etti

BELGE SAHTE ÇIKTI

Fakat Ortadoğu'yu takip eden gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları yayınlanan üstlenme belgesinin sahte olduğunu ortaya çıkardı.

NUSRA ÜSTLENDİ DİYEN SPUTNİK DE DOĞRULADI

Sputnik de saatler sonra yalan olduğu ortaya çıkan haberi tekzip etti.

Sputnik, suikastı El Nusra üstlendi haberini tekzip etti

FETÖ ŞÜPHESİ BÜYÜYOR

Suikastın hemen ardından gözler Nusra ve FETÖ örgütlerine çevrilmişti.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş için "Arapça olarak El Kaide ya da El Nusra imajı oluşturmaya özen gösteriyor" demişti. Öte yandan Altıntaş'ın terör örgütü FETÖ ile bağlantıları olduğu belirlenmişti.

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