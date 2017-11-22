Srebrenitsa katliamı 22. yılında

1995 Srebrenitsa Soykırımı VİDEO

1995 Srebrenitsa Soykırımı TRT belgeseli VİDEO

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa'da kentinde bundan 22 yıl önce, 1995 yılının Temmuz ayındavahşi bir katliam meydana geldi.

22. yılı dolayısıyla bu yıl düzenlenen anma törenlerinde 71 kişi defnedilmiş, toplam kurban sayısı 6 bin 575'e yükselmişti.

EN GENCİ 15 YAŞINDAYDI

Her yıl Temmuz ayında düzenli olarak gerçekleştirilen anma törenlerinde, yıl içinde bulunan toplu mezarlardaki kurbanlar çıkartılarak Potoçari Anıt Mezarlığına getiriliyor.

Bu yıl 70'den fazla kişinin defnedildiği törenlerde en dikkat çeken ayrıntı, 15 yaşındaki bir Boşnak çocuğun kurbanlar arasında olduğuydu.

71 Srebrebitsa kurbanı daha anıt mezara defnedildi GALERİ

Bu yıl defnedilen kurbanların en yaşlısı ise 72 yaşındaki Alija Salihovic oldu.

ANIT MEZARDA 6 BİN 575 KİŞİ VAR

Kurbanlar, öğleyin kılınan cenaze namazı ile temsili olarak yeniden toprağa verildi. Bu yılki törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilenlerin sayısı 6 bin 575'e yükseldi.

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SIRP KASABINA ÖMÜR BOYU HAPİS

Bugün uluslararası Ceza Mahkemesinin, katliamların bir numaları sanığı olan Sırp Kasabı lakaplı komutan Radko Mladic'in ömür boyu hapis cezası vermesi, kurbanların ailesine bir nebze de olsa gönül rahatlığı sağladı.

SREBRENİTSA'DA NE OLMUŞTU?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.