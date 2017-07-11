Srebrenitsa kurbanları Sırbistan'da anıldı

Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme katılan dernek üyeleri, üzerinde "Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız", "Sorumluluk", "Dayanışma", "Kabul ediyorum" ve katledilen kurbanların sayısını temsil eden "8372" yazılı dövizler taşıdı.























SREBRENİTSA KURBANLARININ TABUTLARI ŞEHİTLİĞE TAŞINIYOR

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 71 kurbanın tabutları, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının temmuz ayında meydana gelen soykırımın 22. yılı dolayısıyla yarın düzenlenecek anma töreni ve kılınacak toplu cenaze namazının ardından 71 kurban daha toprağa verilecek.

Visoko şehrinden dün yola çıkarılarak Potoçari'ye getirilen yeşil örtülü tabutlar, savaş esnasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına yerleştirilmişti. Fabrikadan omuzlarda çıkartılan tabutlar, yarın defnedilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı.

Tabutların mezarlığa taşınması sırasında duygusal anlar yaşanırken, kurbanların yakınları tabutların başına gelerek sevdikleri ile son kez vedalaştı. Tabutlar, gece boyunca Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kalacak.

Bu yıl defnedilecek 71 kurbanın en genci, öldürüldüğünde 15 yaşında olan Damir Suljic, en yaşlısı ise 72 yaşındaki Alija Salihovic.

Kurbanlar, yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bu yılki törenin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilenlerin sayısı 6 bin 575'e yükselecek.

SREBRENİTSA KATLİAMI

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.