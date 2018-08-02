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Sri Lanka'da arabadan muz çalan hırsız fil

Sri Lanka'da yolda seyir halinde giden bir otobüs sürücüsü, filin camdan içeri süzülmesiyle oldukça korktu. Fil araçta bulunan muzu çalarak yoluna devam etti.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 09:53..
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Sri Lanka'da doğa ile iç içe yaşam her zaman güzel olsa da bu kez oldukça korkuttu. Si Lankalı sürücü yolunda giderken karşısında beliren fili görünce durdu.

Sri Lanka'da arabadan muz çalan hırsız fil

MUZU ÇALDI

Otobüsün açık camından içeri bir anda giren fil, içerdekilere korku dolu anlar yaşattı. Yolcular file hemen araçta bulunan muzu uzattı.

Sri Lanka'da arabadan muz çalan hırsız fil İZLE 

Sri Lanka'da arabadan muz çalan hırsız fil

OTOBÜS HIZLICA UZAKLAŞTI

İstediği yiyeceğe ulaşan fil, otobüste bulunanlar biraz uğraştırsa da otobüstekiler filden kurtularak hızla oradan uzaklaştı.

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