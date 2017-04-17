Sri Lanka'da çöp faciasında ölü sayısı artıyor

Cumhuriyet yazarı, CHP'nin 'hile var' tezine ve Güneydoğu'da "EVET"i artıran Kürt oylarına değindi.

Aslı Aydıntaşbaş'a göre hile tezi doğru değil

1 Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı FOX TV'de canlı yayına bağlanan Meral Akşener, 'hayır' oyları yüzde 52 açıklaması yaptı.

2 Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik Anayasa değikliği milletin onayını aldı. Partili cumhurbaşkanlığı başlıyor, askeri yargı kalkıyor, HSYK yeniden yapılandırılıyor.

3 CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler 8. kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu istifa etmeye gönüllü değil ancak koltuğuna oturmaya aday isimler sırada bekliyor.

4 Hollanda'da referandum kutlaması Hollanda’daki Türk vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında "evet" oyunun çıkmasının ardından kutlama yaptı

5 Yurt dışı oylarında EVET rekoru Gurbetçiler Cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde 59,09'la EVET dedi.

6 Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır "Benim oyumla dağdaki bir çobanın oyu nasıl bir olur" çıkışıyla gündeme oturan Aysun Kayacı, Hayır'cılar tarafından sık sık anılıyor.