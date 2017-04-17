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Sri Lanka'da çöp faciasında ölü sayısı artıyor

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da önceki gün çöp yığınlarının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a çıktığı açıklandı.

17.04.2017 - 12:43
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Sri Lanka'da çöp faciasında ölü sayısı artıyor

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da çöp yığınının kaldırılması için bölge halkının düzenlediği protestolara destek veren avukat Nuwan Bupage, başkentin en yoksul bölgelerinden Meetotamulla'da meydana gelen olaydan sonra bu sabah itibariyle yığından 29 cesedin çıkarıldığını açıkladı.

Sri Lanka'da çöp faciasında ölü sayısı artıyor

30 KİŞİ KAYIP

Bupage, 30 kişinin kayıp olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Meetotamulla'da, cumartesi günü yeni yıl kutlamaları sırasında dev çöp yığını çökmüştü. Olayda yaralanan 10'dan fazla kişi tedavi edilirken, 78 ev yıkılmış, 150'den fazlası zarar görmüştü. Son birkaç yıldır başkentin çöplerinin toplandığı Meetotamulla'da derme çatma evlerde yaşayan halk, sağlıklarının tehlikede olduğu gerekçesiyle protestolar düzenliyordu.

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