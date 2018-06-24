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Sri Lanka'da leopar öldürenler gözaltına alındı

Sri Lanka'da nadir görülen bir leoparı öldürdüğü belirlenen 2 kişi hakkında verilen gözaltı kararı uygulandı.

AA | 24.06.2018 - 14:15..
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Şinhua'da yer alan habere göre, polis yetkilileri Killinochchi bölgesinde yaşayan köylülerin 10 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle öldürdükleri leoparın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayıldığını belirtti.

2 KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden yetkililer, leoparı öldürenlerden 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Sri Lanka'da leopar öldürenler gözaltına alındı

KINAMA YAYINLANDI

Sri Lanka Yaban Hayat Birimi olayı kınayan bir açıklama yayımladı.

Hayvan hakları yetkilileri, Sri Lanka'da yaklaşık 250 leoparın yaşadığına ve leopar nüfusunun gün geçtikçe azaldığına dikkati çekti.

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