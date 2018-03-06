Sri Lanka'da Müslümanlara saldırı

Sri Lanka'nın Kandy bölgesinde Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi

MÜSLÜMANLARA SALDIRI

Emniyet sözcüsü Ruwan Gunasekara, Sinhalalı bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine Kandy bölgesinde bazı çetelerin Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini ateşe verdiğini belirtti.

Gunasekara, pazartesi günü patlak veren şiddet olaylarının ardından bölgede sokağa çıkma yasağı uygulandığını duyurdu.

SÜKÛNET ÇAĞRISI

Merkezi Sri Lanka'da bulunan İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi'nin yöneticisi Keerthi Tennakoon da şiddet olaylarında Müslümanlara ait 11 dükkan ve evin ateşe verildiğini söyledi.

Sri Lanka hükümetinden yapılan açıklamada, polisin olayların yayılmasının önlenmesi için teyakkuza geçirildiği, vatandaşlardan "sükunet ve sorumlulukla hareket etmelerinin" istendiği belirtildi.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini, çoğu Budist olan Sinhalalar oluştururken, Müslümanların oranı ise yüzde 9.