Ssangyong da elektrik akımına kapıldı

Ssangyong deyince konfordan, tasarımdan, teknolojik donanımlardan ziyade uygun fiyattan bahsedenlerdenseniz sizi 'böyle' alalım.

Çıkardığı yeni modellerle hakkındaki kalıpları yıkmaya devam eden Ssangyong, özellikle tasarım konusunda devrim yaptığı SIV-1 ve SIV-2 modellerini geliştirmeye devam ediyor.

SSANGYONG ELEKTRİKLENİYOR

SIV-1 ve SIV-2 ile beklentileri aşan Ssangyong, Cenevre'de güçlü bir duruş sergileyebilmek için bu modellerin elektrikli motora sahip olan versiyonu E-SIV ile podyuma çıkmaya hazırlanıyor.

Son dönemin trendi olan çizgi led şeklinde ön ve arka aydınlatmaya sahip olan E-SIV, Ssangyong'un gelecekteki tasarımlarına da ışık tutuyor. Markanın model skalasında Rexton'un altında ve Tivoli'nin üzerinde yer alacak araca, tasarım uzmanları tam not veriyor.

187 BEYGİRLİK MOTORLA 450 KİLOMETRE MENZİL

E-SIV için tasarlanan elektrikli motor, 187 beygir civarı bir güç üretirken bu güçle 150 km/s maksimum hıza ulaşabilecek. 50 dakika hızlı şarj ile yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşabileceği iddia edilen E-SIV, tam kapasite şarjla 450 kilometre yol gidebilecek.

Ssangyong E-SIV'nin 2020 yılında piyasa sürülmesi bekleniyor.