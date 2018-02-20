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Ssangyong da elektrik akımına kapıldı

Güney Koreli otomobil üreticisi Ssangyong, elektrikli motora sahip SUV modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 15:35..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Ssangyong deyince konfordan, tasarımdan, teknolojik donanımlardan ziyade uygun fiyattan bahsedenlerdenseniz sizi 'böyle' alalım.

Çıkardığı yeni modellerle hakkındaki kalıpları yıkmaya devam eden Ssangyong, özellikle tasarım konusunda devrim yaptığı SIV-1 ve SIV-2 modellerini geliştirmeye devam ediyor.

Ssangyong da elektrik akımına kapıldı

SSANGYONG ELEKTRİKLENİYOR

SIV-1 ve SIV-2 ile beklentileri aşan Ssangyong, Cenevre'de güçlü bir duruş sergileyebilmek için bu modellerin elektrikli motora sahip olan versiyonu E-SIV ile podyuma çıkmaya hazırlanıyor.

Ssangyong da elektrik akımına kapıldı

Son dönemin trendi olan çizgi led şeklinde ön ve arka aydınlatmaya sahip olan E-SIV, Ssangyong'un gelecekteki tasarımlarına da ışık tutuyor. Markanın model skalasında Rexton'un altında ve Tivoli'nin üzerinde yer alacak araca, tasarım uzmanları tam not veriyor.

Ssangyong da elektrik akımına kapıldı

187 BEYGİRLİK MOTORLA 450 KİLOMETRE MENZİL

E-SIV için tasarlanan elektrikli motor, 187 beygir civarı bir güç üretirken bu güçle 150 km/s maksimum hıza ulaşabilecek. 50 dakika hızlı şarj ile yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşabileceği iddia edilen E-SIV, tam kapasite şarjla 450 kilometre yol gidebilecek.

Ssangyong E-SIV'nin 2020 yılında piyasa sürülmesi bekleniyor.

Ssangyong da elektrik akımına kapıldı

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