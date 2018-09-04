Kısa adı SSD olup Solid State Drive ve Türkçesi Katı Hal Sürücüsü olan bilgisayar depolama aracına verilen isimdir.Bu araçlar verileri depolamak için mekanik parçalar yerine bellek yongalarından ve dahili devrelerden faydalanır. Özellikle iyi bir bilgisayar sahibi olmak isteyenler için sabit diskerlerden sonra ortaya çıkan yeni ve neredeyse sorunsuz çalışan yongalardır.

SSD'NİN DİĞER SİSTEMLERE GÖRE FARKLARI

SSD'lerden önce bilgisayarda HDD depolama birimleri kullanılırdı. Geleneksel sabit diskler olarak bilinen HDD'li bilgisayarlar SSD'ye göre daha yavaş çalışır.





göre SSD'li bir bilgisayar çok daha hızlı açılır ve uygulamaları çok daha hızlı açar. Hareketli bir sistemi bulunmayan sabit yapılı SSD'ler HDD'nin bozulmaları gibi sorunlar çıkartmamakta, dışardan gelen darbelerden minimum düzeyde etkilenmektedir.





Bilgisayar sistemlerinin özetle eskiden kullandığı disketler ile günümüzde kullanılan harddisk sistemlerini ortadan kaldıran SSD, geleceğin depolama sistemlerinin temelidir.



