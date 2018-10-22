taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.65165
Euro
6.50795
Altın
1223.55
Borsa
96520.61
Gram Altın
222.528

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

Enflasyon oranının ikinci yarıda netleşmesiyle belirlenecek olan emekli zammının en az 108 lira olması bekleniyor.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

Türkiye'de 10 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi var. Emeklilere zam oranı 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranıyla belirlenecek.

Temmuz, ağustos ve eylül enflasyon ortalamasının yüzde 9.34 olduğu düşünüldüğünde sonraki aylarla birlikte enflasyonun yüzde 10.65 olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK 108 LİRA

Ocak zammı yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse maaşlarda 108 ile 521 lira arasında artış bekleniyor.

MERKEZ'İN TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE...

Diğer taraftan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini olan yüzde 13.78'lik oran maaşları 140 ile 674 lira arasında yükseltecek.

İşte enflasyon oranlarına göre emeklilerin alacağı zamların tablosu:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

95
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

88
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

53
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

79
Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

100
Bu hafta yağışlı geçecek

Bu hafta yağışlı geçecek

4
ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM