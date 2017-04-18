St Petersburg saldırısının planlayıcısı yakalandı

Rusya’nın St. Petersburg kentinde 3 Nisan’de gerçekleştirilen metro saldırısının zanlılarından biri olan Abror Azimov, Moskova’da yakalandı.

St Petersburg saldırısı planlayıcısının yakalanma anı VİDEO

SALDIRIYA HAZIRLADI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, Orta Asya kökenli Azimov’un canlı bomba Ekbercan Celilov’u saldırıya hazırladığını ve eğittiğini bildirdi.

SORGULANMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

1995 doğumlu canlı bomba Celilov’un da Kırgızistan kökenli olduğu açıklanmıştı. 27 yaşındaki Azimov, sorgulanmak üzere Rusya Soruşturma Komitesi’ne nakledildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu komite, saldırıyla ilgili olarak şimdiye kadar altısı St. Petersburg’da, ikisi Moskova’da olmak üzere sekiz kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

3 Nisan’da St. Petersburg metrosuna yapılan bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.