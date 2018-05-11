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Stalin'in suni kıtlık cezası: Holodomor

Tarihteki en büyük işkenceler Hitler’in elinden geçmiştir diye bilirdik; oysa ki Stalin, Ukraynada’ki sivilleri kendi ülkelerine hapsederek milyonlarca insanı açlıktan öldürmüştü.

Özel Haber | 11.05.2018 - 09:41..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

1933 yılında tüm dünya gözlerini Nazi Almanya’sına ve zulümlerine çevirmişti. Kimsenin Ukrayna’daki katliam hazırlığından haberi yoktu. Rusya, ülkenin bütün gıda girdisini durduruyor, yemek bulmak için şehirden kaçanlara engel oluyordu. Tarihte ‘Holodomor’ yani ‘Açlıktan öldürmek’ anlamına gelen bu işkence, şüphesiz gelmiş geçmiş en acımasız insan kıyımlarından biriydi.

HALK STALİN'DEN BIKMIŞTI

Sovyet Rusya’nın unutulmaz isimlerinden olan Stalin’in sosyal politikalarına karşı çıkan Ukrayna halkı, özellikle tarım alanında alınan kararlardan oldukça rahatsızdı. Bu yaptırımlara tepki göstermek isteyen Ukrayna köylüsü tarım üretimini durdurdu.

Stalin'in suni kıtlık cezası: Holodomor

TÜM GIDALARA EL KONULDU

Stalin tarım alanındaki kararları iyileştirmek yerine, kararlarına karşı çıkan köylüleri cezalandırmaya karar verdi. Stalin’in ilk sivil darbesini yiyenler çiftçiler oldu ve ellerindeki tahıl, tohum ve tüm zirai ilaç ile üretim malzemelerine el konuldu. Keşke bununla sınırlı kalsa, ellerinde yiyebilecekleri ne varsa el koymaya başladı…

Stalin'in suni kıtlık cezası: Holodomor

YİYECEK SATIŞI YASAKLANDI

Ülkede yiyecek satışı tamamen durduruldu. Ülkeye dışarıdan ne yemek giriyor, ne de çıkıyordu. Gıda alanındaki bütün satışları yasaklayan Stalin, Ukrayna halkını öylece, yavaş yavaş, açlıktan öldürüyordu.

Stalin'in suni kıtlık cezası: Holodomor

ŞEHRE HAPSEDİLDİLER

Bir umut ülkeden çıkarak yiyecek bulabilecekleri şehirlere kaçmak isteyenler sınırda yakalanıyor ve geri gönderiliyordu. İçerisinde yemeğe dair hiçbir şeyin bırakılmadığı ülkede, insanlar ne yutacağını şaşırmış, ölmemek için ellerine geçirdikleri her şeyi yiyorlardı.

Stalin'in suni kıtlık cezası: Holodomor

HER KÖŞEDE KURUMUŞ BİR BEDEN...

1932-1933 yılları arasında Ukrayna'da her gün insanlar açlıktan ölüyordu. Yol kenarlarında, çöplüklerde, evlerinde, anlayacağınız her köşede açlıktan kurumuş bir beden yatıyordu. O dönem tarım alanında oldukça ilerleme kaydeden Ukrayna’da suni bir açlık ortamı yaratılarak işkence yapılıyordu. 8 milyonun ölümüne sebep olan Stalin, yaptıklarının medyada gözükmesine engel olduğu için dünya, yapılan bu zulümden bir haberdi.

Stalin'in suni kıtlık cezası: Holodomor

GELEN GIDA YARDIMLARI DURDURULDU

Batı ülkeleri ve ABD, Stalin'in Ukrayna'da uyguladığı "açlıktan öldürme" politikasını duyunca harekete geçti. Onlar harekete geçse ne olur, iş de işten geçmişti ve 8 milyon insan açlıktan ölmüştü. Batı’dan bölgeye yollanan gıda yardımlarına engel olunuyor, ülkeye girmek isteyen gazeteciler asla alınmıyordu.

''KATLİAM YAPMADIK, PROPAGANDA YAPILIYOR''

Sovyet Rusya tarafından yapılan basın açıklamasında, bölgede bir katliam yapılmadığı, bunun ülkelerine yönelik bir propaganda olduğu açıklandı. Ülkeye hapsettiği milyonlarca sivil insanın ölümünü seyrederken, gelecek bütün yardımları da engelledi. Yüzsüzlüğün yüz bulduğu Sovyet Rusya, yaptığı bu zulmü hiçbir zaman soykırım olarak tanımadı.

Stalin'in suni kıtlık cezası: Holodomor

8 MİLYON İNSAN AÇLIKTAN ÖLDÜ

Holodomor, 1932-33 yıllarında, kıtlık nedeniyle Sovyetler Birliği'nde özellikle bugünkü Ukrayna’da ve Rusya'nın tarım zengini Kuban Bölgesi’nde milyonlarca insanın(8 milyon) ölmesine neden oldu. Ukrayna nüfusunu, kendisi ve Sovyetler Birliği’nin geleceği için bir tehdit olarak gören Stalin tarafından bilinçli olarak planlanlamıştı.

Stalin'in suni kıtlık cezası: Holodomor

 

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