İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri başladı

Sultanahmet Meydanı'ndaki şenliğe kent genelinde faaliyet gösteren 44 Halk Eğitim Merkezi ve 2 Olgunlaştırma Enstitüsü olmak üzere 46 kurum katıldı.

Şenlikte, 2017-2018 öğretim yılının birinci döneminde düzenlenen 63 alan ve bin 170 dalda 38 bin 946 kurstan yararlanan, 832 bin 131 kursiyerin bilgilerini, becerilerini ve el emeği eserlerini sergileyeceği belirtildi.

11 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi ekiplerinin çeşitli oyunlar sergilemesinin ardından şenliğin kurdelesi kesildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, başka bir programı nedeniyle alanda ayrılırken diğer davetliler, açılan stantlardaki ürünleri inceledi ve alışveriş yaptı.

Şenlik, çeşitli etkinliklerle 11 Mayıs’ta sona erecek.