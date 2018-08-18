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Standard&Poor's ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkaldı

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden ve uzun dönem kredi notunu düşürdü.

AA | 18.08.2018 - 00:44..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Standard&Poor's ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkaldı

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB-"den "B+"ya, uzun dönem yerli para cinsinden notunun "BB"den "BB-"ye düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi.

Türkiye'nin kısa dönem yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi.

Hükümetin, başarılı bir şekilde ekonomik uyum programı oluşturması ve uygulaması durumunda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun kontrol altına alınması durumunun da kredi notunu olumlu etkileyeceği belirtildi.

MOODY'S'TEN DE AYNI TUTUM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi.

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