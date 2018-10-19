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İlham Aliyev SOCAR Star Rafinerisi açılışı için İzmir'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, açılış töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz." dedi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 16:16..
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İlham Aliyev SOCAR Star Rafinerisi açılışı için İzmir'de

6.3 milyar dolarlık dev yatırımın kurdelasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kesecek.

Türkiye'nin yeni yıldızı STAR Rafineri Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayıp cari açığı 1.5 milyar dolar azaltacak. STAR, Türkiye'nin ilk stratejik teşvik belgesini alan yatırım olma özelliğini taşıyor.

Star Rafinerisi'nin Aliağa'daki açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılıyor.

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor. Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

Türkiye ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz VİDEO

"TÜRKİYE NE KADAR GÜÇLÜYSE BİZ DE O KADAR GÜÇLÜYÜZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, SOCAR Star Rafinerisi Açılış Töreninde konuşuyor. Aliyev'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz. Bizim gücümüz birliğimizdedir ve bu bizim servetimizdir.

Kardeşim Erdoğan ile temelini koyduk, açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu gösteriyor ki biz karşımıza koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz.

"BU PROJENİN GERÇEKLEŞMESİNİN ASIL SEBEBİ TÜRKİYE-AZERBAYCAN DOSTLUĞUDUR"

Dev projelerin icrası için, Türkiye ve Azerbaycan liderlerinde güçlü siyasi irade var. Bu projenin gerçekleşmesinin asıl sebebi Türkiye-Azerbaycan dostluğudur. "

İlham Aliyev SOCAR Star Rafinerisi açılışı için İzmir'de

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