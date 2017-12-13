taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.050
USD
3,8373
EURO
4,5146
ALTIN
153,49
PETR
63,8400

Star Wars: The Last Jedi filmi eleştirmenleri ikiye böldü

Yıldız Savaşları'nın yeni serisinin 2. filmi için yapılan yorumlar dikkat çekiyor.

Detay Haber | 13.12.2017 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Telegraph gazetesi, serinin son filmi The Last Jedi için "müthiş eğlenceli" nitelemesini kullanarak, "Hayranları büyük bir sürpriz ile baş başa bırakacak" yorumunu yaptı.

Film için Guardian gazetesi ise filmi, "Sürekli zirvede olan bir heyecan fırtınası" şeklinde değerlendirdi.

Star Wars: The Last Jedi filmi eleştirmenleri ikiye böldü

"SERİNİN EN UZUN VE EN GEREKSİZ BÖLÜMÜ"

Variety dergisi ise genel kanının aksine, Last Jedi için, "Serinin en uzun ve en gereksiz bölümü" ifadesini kullandı.

The Verge'de Tasha Robinson da benzer bir görüşü kaleme alarak, "Seyirciler The Last Jedi'dan çok sayıda soru işareti ve eleştiri ile ayrılacak." dedi.

Türkiye'de çarşamba günü gösterime girecek olan 152 dakika uzunluğundaki filmde, Luke Skywalker rolünde Mark Hamill'i ve Princess Leia rolünde 2016 Aralık ayında hayatını kaybeden Carrie Fisher izleniyor.

Star Wars: The Last Jedi filmi eleştirmenleri ikiye böldü

ADAM DRİVER'A ÖVGÜ

USA Today gazetesi özellike Kylo Ren karakterini canlandıran Adam Driver'ın filmdeki performansını öne çıkarıyor.

Gazeteye göre, Driver'ın canlandırdığı karakter, "Heath Ledger'ın Batman serisi 'Dark Knight'taki Joker karakterinden bu yana , büyük bütçeli sinemanın en etkileyici karakteri."

Star Wars: The Last Jedi filmi eleştirmenleri ikiye böldü

"NEREDE SONLANACAĞINI BİLEMEMİŞ"

Forbes'tan Scott Mendelsohn ise filmin süresi üzerinde durarak, "The Last Jedi nerede sonlanacağını bilememiş bir sanat eseri" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir
Bosna Hersek'te 20 kişi aynı anda piyano çaldı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da müzik okulu öğrencileri aynı anda piyano çalarak Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
Türk sinemasının az bilinen dönemi
Yapı Kredi Kültür Sanat, sinemaseverlerin, sinema tarihiyle ilgilenenlerin ve özellikle sessiz dönem Türk sinemasına merak duyanların kaçırmaması gereken bir söyleşiye ev sahipliği yapıyor.
Hıdırellez de UNESCO listesinde
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hıdırellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.
Hıdırellez de UNESCO listesinde
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hıdırellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liderler Kudüs için İstanbul'da

Liderler Kudüs için İstanbul'da

208
Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

98
HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

191
İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

155
Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

60
Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

31
Meclis'te haddini bildirme tartışması

Meclis'te haddini bildirme tartışması

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM