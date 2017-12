Star Wars: The Last Jedi filmi eleştirmenleri ikiye böldü

Telegraph gazetesi, serinin son filmi The Last Jedi için "müthiş eğlenceli" nitelemesini kullanarak, "Hayranları büyük bir sürpriz ile baş başa bırakacak" yorumunu yaptı.

Film için Guardian gazetesi ise filmi, "Sürekli zirvede olan bir heyecan fırtınası" şeklinde değerlendirdi.

"SERİNİN EN UZUN VE EN GEREKSİZ BÖLÜMÜ"

Variety dergisi ise genel kanının aksine, Last Jedi için, "Serinin en uzun ve en gereksiz bölümü" ifadesini kullandı.



The Verge'de Tasha Robinson da benzer bir görüşü kaleme alarak, "Seyirciler The Last Jedi'dan çok sayıda soru işareti ve eleştiri ile ayrılacak." dedi.

Türkiye'de çarşamba günü gösterime girecek olan 152 dakika uzunluğundaki filmde, Luke Skywalker rolünde Mark Hamill'i ve Princess Leia rolünde 2016 Aralık ayında hayatını kaybeden Carrie Fisher izleniyor.

ADAM DRİVER'A ÖVGÜ

USA Today gazetesi özellike Kylo Ren karakterini canlandıran Adam Driver'ın filmdeki performansını öne çıkarıyor.



Gazeteye göre, Driver'ın canlandırdığı karakter, "Heath Ledger'ın Batman serisi 'Dark Knight'taki Joker karakterinden bu yana , büyük bütçeli sinemanın en etkileyici karakteri."





"NEREDE SONLANACAĞINI BİLEMEMİŞ"

Forbes'tan Scott Mendelsohn ise filmin süresi üzerinde durarak, "The Last Jedi nerede sonlanacağını bilememiş bir sanat eseri" yorumunu yaptı.