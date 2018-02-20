taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.882
USD
3,7666
EURO
4,6670
ALTIN
162,28
PETR
65,5000

Steam’e KDV geldi

Dünyanın en çok satış yapılan oyun platformu Steam’de, KDV uygulaması başladı.

Detay Haber | 20.02.2018 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

Haksız rekabet adı altında ülkemizde konsol oyunlarının satışında, ederinden fazla fiyat politikası sağlayan Türk distiribütörlere karşı Steam’in fiyat konusunda en iyisi seçilmesi ve oyun severlerin konsol almak yerine bilgisayar toplaması gün geçtikçe tartışılıyor.

Steam’e KDV geldi

(KDV uygulama ibaresi sarı yazıyla belirtilmiş)

Fiyat politikası açısından gözde olan ve sık sık indirimler sağlayan Steam de, ülkemizin vergilendirme sisteminden etkilendi ve KDV (Avrupa’da VAT) uygulaması başladı.

Bu sistem sayesinde elektronik ortamlardan yapacağınız her alışveriş (telefon uygulamaları, oyunlar) artık KDV içeriyor. Bugün itibarıyla yeni fiyatlar Steam'e yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

39
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

158
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

78
TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

100
İstanbul'da Suriye zirvesi

İstanbul'da Suriye zirvesi

22
İzmir'den Yunanistan'a geçişlerde rekor kırıldı

İzmir'den Yunanistan'a geçişlerde rekor kırıldı

129
Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM