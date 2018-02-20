Steam’e KDV geldi

Haksız rekabet adı altında ülkemizde konsol oyunlarının satışında, ederinden fazla fiyat politikası sağlayan Türk distiribütörlere karşı Steam’in fiyat konusunda en iyisi seçilmesi ve oyun severlerin konsol almak yerine bilgisayar toplaması gün geçtikçe tartışılıyor.

(KDV uygulama ibaresi sarı yazıyla belirtilmiş)

Fiyat politikası açısından gözde olan ve sık sık indirimler sağlayan Steam de, ülkemizin vergilendirme sisteminden etkilendi ve KDV (Avrupa’da VAT) uygulaması başladı.

Bu sistem sayesinde elektronik ortamlardan yapacağınız her alışveriş (telefon uygulamaları, oyunlar) artık KDV içeriyor. Bugün itibarıyla yeni fiyatlar Steam'e yansıdı.