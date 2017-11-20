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Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

İsrail Enerji Bakanı Steinitz, "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle istihbarat paylaşmaya hazırız" dedi.

20.11.2017 - 04:29
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Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

İran'ı durdurmak için birçok Müslüman ve Arap ülkeyle ittifak içinde olduklarını açıklayan İsrail Enerji Bakanı, ABD ile yeni bir plan içinde olduklarını itiraf etti.

Steinitz, bu iletişimin neden gizli tutulduğu yönündeki soruyu, "Biz birçok Müslüman ve Arap ülkesiyle kısmen gizli bağlantılarımız var ve genellikle bu bağlantıdan utanan biz değiliz. Bu ilişkilerin gizli tutulmasını isteyen karşı taraflar. Bizim için sorun değil ancak karşı tarafın isteğine saygı gösteriyoruz. Bu nedenle gizli tutuyoruz" şeklinde yanıtladı.

Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

İRAN'A KARŞI İTTİFAK

Sputnik'in haberine göre; Steinitz, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile İran'a karşı 'ortak endişeler' taşıdığını belirterek, bu nedenle 'gizli iletişim halinde olduğunu' ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da geçen hafta Suudi Arabistan'ın 'İlaf' gazetesine verdiği röportajda, "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazırız" demişti.

Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

TRUMP ÖNDERLİĞİNDE YENİ PROJE

Suudi Arabistan ile İsrail arasında birçok ortak çıkar bulunduğunu savunan Eisenkot, "ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliği altında bölgede yeni bir uluslararası ittifak kurma fırsatı bulunuyor. İran tehdidini bertaraf etmek için büyük ve kapsamlı bir stratejik planı hayata geçirmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

"İRAN'I ÖNLEMELİYİZ"

Bir Suudi Arabistan gazetesine röportaj veren ilk İsrail Genelkurmay Başkanı olan Eisenkot, İran'ın Ortadoğu'daki nüfuzunun hem İsrail hem de Suudi Arabistan için kaygı verici olduğunu öne sürmüştü.

Eisenkot, şunları kaydetmişti:

"İran'ın planı, iki Şii hilaliyle Ortadoğu'yu kontrol etmek. Bunlardan ilki İran'dan Irak'a, oradan da Suriye üzerinden Lübnan'a uzanıyor. Diğeri ise Bahreyn ve Yemen üzerinden Kızıl Deniz'e uzanıyor. Bunun gerçekleşmesini önlemek zorundayız."

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