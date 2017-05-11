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Stelvio'ya beklenen dizel seçeneği eklendi

İtalyan otomobil markası Alfa Romeo'nun ilk SUV'una yeni motor seçeneği eklendi.

11.05.2017 - 08:59
  1. Haberler
  2. Otomobil

Alfa Romeo'nun ilk SUV modeli sürekli genişleyen bir motor gamına sahip.

Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ay tanıtılan giriş modellerde 200 beygir güç üretebilen benzinli motorla birlikte 2.2 litre hacimli turbo dizel motorun 180 beygir güç üretebilen versiyonu, arkadan itiş sistemiyle birlikte sunulmaya başlamıştı. Bütün bu araçlar 8 ileri vitesli, tam otomatik şanzımanla donatılmakta.
İlk milli dizel motor üretildi.

Stelvio'ya beklenen dizel seçeneği eklendi

Otomobilin yeni motor seçenekleri aslında güncel 2.2 litre hacimli turbo dizel ünitenin farklı versiyonlarından oluşuyor. İlk olarak 180 beygir güç, 450 Nm tork sunabilen seçeneği dört tekerlekten çekişli olarak da sunmaya başladığını açıklayan Alfa, aynı motorun 150 beygir güç ve yine 450 Nm tork üretebilen girişi seçeneğini arkadan itiş sistemi ve yine 8 ileri vitesli tam otomatik şanzımanla sunmakta. Maksimum torkunu 1.750 d/d'da veren bu motorla aracın resmi ortalama yakıt tüketim değeri 5 litre/100 km oluyor.

Bu arada Alfa Romeo'nun, aynı motorun 210 beygir güç üretebilen seçeneğini ilk günden beri sunduğunu belirtelim. Bu ünite de dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri vitesli tam otomatik şanzımanla eşleştirilmiş.
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