Stephen Hawking ve kitapları

Stephen Hawking, hayata veda etti. Geriye de başarıları kaldı. Bir bilim adamı olan Hawking, aynı zamanda bir yazardı. Üstelik sadece bilim kitapları değil, şaşırtarak çocuk kitapları da yazmıştı.

Özgeçmişini şöyle bir taradığımızda, Hawking’in okulda aldığı kötü notlara rağmen takma adının “Einstein” oluşu aslında bir dahi olduğunun en küçük ipucuydu. Öyle ki, Oxford Ünivrsitesi’ni burslu kazanışı şaşırtıcı değildi.

21 yaşında yakalandığı ALS hastalığından sonra bir yıl içinde ölümü beklense de, Hawking 76 yaşına kadar yaşadı. Belki de bu yüzden ölümsüzlüğe inanıyordu. O da yaşama tutunmayı başarmışken hep üretti.

İşte Stephen Hawking’in kitapları…

GEORGE VE BÜYÜK PATLAMA

Bu nefes kesen serüven, Büyük Patlama'yla ilgili bilgilerin yanı sıra saygın profesörlerin Evren'le ilgili en son teorilerini de içeriyor! Evren'in en ünlü bilim insanı, dahi Prof. Stephen Hawking ve kızı Lucy Hawking ile sürükleyici bir uzay yolculuğuna çıkacaksınız.

George ve Büyük Patlama

Stephen Hawking, Lucy Hawking

Doğan ve Egmont Yay.

Çev.: Bahar Ulukan

S.: 496

Kitabı satın almak için tuklayınız: D&R





GEORGE'NİN KOZMİK HAZİNE AVI

George'un macerası aynı zamanda saygın profesörlerin evrenle ilgili en son teorilerini de içeriyor! Prof. Stephen Hawking ve kızı Lucy Hawking'den nefes kesici bir kozmik yolculuğa tanık olacaksınız.

George'nin Kozmik Hazine Avı

Lucy Hawking, Stephen Hawking

Doğan ve Egmont Yay.

Çev.: Bahar Ulukan

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





GEORGE VE KIRILMAYAN ŞİFRE

George ve Annie'nin sorunlarınIN arkasında neyin ya da kimin olduğunu öğrenmeleri için uzayın daha da derinlerine gitmeleri gerek. Bu serüven, aygın profesörlerin evrenle ilgili en son teorilerini de içeriyor.

George ve Kırılmayan Şifre

Stephen Hawking, Lucy Hawking

Doğan ve Egmont Yay.

Çev.: Deniz Başkaya

S.: 324

Kitabı satın almak için tıkayınız: D&R





ZAMANIN RESİMLİ KISA TARİHİ

1988 yılındaki ilk kez basılan bu kitap gösteriyor ki, tekerlekli sandalyede oturmasına karşın Hawking'in zihni uzayın sonsuzluğunda her yere ulaşıyor ve evrenin gizemlerini açıklıyor.



Zamanın Resimli Kısa Tarihi

Stephen Hawking

Alfa Yay.

Çev.: Mustafa Küpüşoğlu

S.: 265

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





ZAMANIN VE UZAYIN DOĞASI

Einstein, evrenle ilgili en anlaşılmaz olayın, evrenin anlaşılabilir olması olduğunu söylemişti. Fiziğin en başarılı ve doğru iki kuramı olan Kuantum Alan Kuramları ve Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı tek bir Kuantum Kütle-çekim kuramında birleşebilirler mi gerçekten?



Zamanın ve Uzayın Doğası

Stephen Hawking, Roger Penrose

Alfa Yay.

Çev.: Umur Daybelge

S.: 165

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





KARA DELİKLER

2016 yılının BBC Reith derslerinde Stephen Hawking, bütün bir ömür süren araştırmalarını on beş dakika içinde aktarma gibi gerçekten zorlu bir meydan okumayı kabul etti. Hawking, evrenin gizemlerini ortaya sererken, kara delikleri anladığımız takdirde uzay zamanın sırlarına erişebileceğimizi vurguluyor.



Kara Delikler

Stephen Hawking

Alfa Yay.

Çev.: Kerem Cankoçak

S.: 75

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





BÜYÜK TASARIM

Dünyanın en büyük düşünürlerinden yaşamın ve evrenin gizemine dair yeni cevaplar…



Büyük Tasarım



Stephen Hawking, Leonard Mlodinow

Doğan Kitap

Çev.: Selma Öğünç

S.: 164

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





CEVİZ KABUĞUNDAKİ EVREN

Bu kitapta "Evren tasarlanabilir mi?" "Uzayzamanın bir başlangıcı var mı?" gibi pek az fizikçinin sormaya cesaret ettiği soruları soran Hawking, uzman olmayan, hiç fizik bilmeyen okurlara bu zor konuları büyük bir ustalıkla ve bol görsel malzemeyle açıklıyor.



Ceviz Kabuğundaki Evren

Stephen Hawking

Alfa Yay.

Çev.: Kemal Çömlekçi

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





ZAMANIN DAHA KISA TARİHİ

Stephen Hawking bu kez Zamanın Daha Kısa Tarihi’ni yazarak evrenle ilgili tüm kuramları yeniden ele aldı. Bu kitabın en önemli farkı, önemli kavramları daha rahat anlaşılacak biçimde açıklamış olması.



Zamanın Daha Kısa Tarihi



Stephen Hawking, Leonard Milodinow

Doğan Kitap

S.: 132

Kitabı satın almak için tıkayınız: D&R

KARA DELİKLER VE BEBEK EVRENLER

Bu kitapta Stephen Hawking’in 1976 ile 1992 yılları arasında yazdığı bazı yazılar yer alıyor. Hawking, bu on üç yazı ve bir söyleşide, evrenimizi anlamamıza yarayan şaşırtıcı bir olanaklar dizisini ortaya çıkarıyor.



Kara Delikler ve Bebek Evrenler



Stephen Hawking

Alfa Yay.

Çev.: Neziha Bahar



S.: 167

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





EVRENE AÇIAN GİZLİ ANAHTAR

Çığır açan fikirleriyle 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olan Stephen Hawking, kızı Lucy ile birlikte kaleme aldığı kitabında, Evreni ve onun kanunlarını neşeli ve heyecanlı bir hikaye eşliğinde anlatıyor.



Evrene Açılan Gizli Anahtar

Lucy Hawking, Stephen Hawking

Doğan ve Egmont Yay.

Çev.: Bahar Ulukan

S: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





BONUS: STEPHEN HAWKING VE HER ŞEYİN TEORİSİ

Prof. Stephen Hawking, evren hakkında daha fazla ne öğrenebileceğimize dair sorular sormaktadır. Bu çığır açan ve heyecanlandıran belgeselde Prof. Hawking, evreni anlama kapasitemizin yaşamımız boyu ne kadar gelişmiş olabileceğini incelemektedir.



Stephen Hawking ve Her Şeyin Teorisi Dvd

Yönetmen: Stephen Hawking

Oyuncu: Various Artists

Yılı: 2008

Süre: 89 dk.

Satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]