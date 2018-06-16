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Stephen Hawking'in ses kaydı kara deliğe gönderilecek

Hawking'in ses kaydı, ünlü besteci Vangelis'in özel olarak bestelediği bir eser eşliğinde kara deliğe gönderilecek.

AA | 16.06.2018 - 04:29..
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Mart ayında hayatını kaybeden ve külleri bugün Londra'da bulunan Westminster Abbey'de gömülecek olan bilim insanı Stephen Hawking'in ses kaydı, 1950'li yıllarda ortaya koyduğu ve bilim dünyasında öne çıkmasını sağlayan kara deliğe gönderilecek.

Stephen Hawking'in ses kaydı kara deliğe gönderilecek

SESİ, MÜZİK EŞLİĞİNDE KARA DELİĞİ YOLLANACAK

Cambridge News'ün Hawking'in ailesine dayandırdığı haberine göre, külleri Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton ve biyolog Charles Darwin'in yanı başına gömülecek olan Hawking'in ses kaydı, ünlü besteci Vangelis'in özel olarak bestelediği bir eser eşliğinde kara deliğe gönderilecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın İspanya'daki vericisi vasıtasıyla uzaya taşınacak ses kaydı, 1A 0620-00 kara deliğine doğru yönlendirilecek.

Motor nöron hastalığı (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) olan Hawking, 14 Mart günü Cambridge'deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

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