Stephen King, Edebiyat Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. PEN Amerika Komitesi, Stephen King'i "eserleriyle takdirtoplayıp geniş bir kitleyi etkilemesi ve insan olmanın özgün ve güçlü yollarını anlamamıza yardımcı olması" sebebiyle ödüle değer gördüğünü açıkladı. Edebiyata Hizmet Ödülü'nün yalnızca edebiyat alanında sunulan katkılar nedeniyle değil, ifade özgürlüğüne sağlanan destekler dikkate alınarak da verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada King'in eserlerinin aynı zamanda "baskının herhangi bir türü karşısında PEN Amerika'nın üstlendiği misyonu somutlaştırdığı" da vurgulandı.

Ödül töreni, 22 Mayıs'ta New York'ta düzenlenecek.