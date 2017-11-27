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Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 Ödül

Dünyanın en saygın iş ödülleri programı olan “Stevie Ödülleri”nden Ziraat Bankası 5 ödülle döndü.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 10:20..
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Uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren, dünyanın saygın iş ödülleri programı olan Stevie Awards ödül töreni bu sene İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlendi. Törenden Ziraat Bankası 5 ödülle birlikte döndü.

Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 Ödül

ÖDÜL ALDI

Bu yıl 14.’sü düzenlenen Stevie Awards’da Ziraat Bankası “Yılın Kurumsal İletişim Departmanı” kategorisinde gümüş, Ziraat Türkiye Kupası sponsorluğu ile “Yılın Sponsorluk Kampanyası”, 153. yıl televizyon reklam filmi ile “Halkla İlişkiler-Video”, 2016 yılı faaliyet raporu ile “En İyi Faaliyet Raporu” ve kurum içi vizyon toplantıları ile “En İyi İç Motivasyon Etkinliği” kategorilerinde birer bronz ödülün sahibi oldu.

Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 Ödül

"ZİRAAT BANKASI ARTIK GLOBAL BİR MARKA"

Ödül törenine Ziraat Bankası’nı temsilen katılan Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Ziraat gibi bir markayı konumlandırmak özenli ve öngörülü projeler gerektiriyor. 1,5 asrı aşan geçmişe sahip bir bankanın sektörün hemen her alanında lider olarak sürdüğü başarıları, bu tür uluslararası saygın değerlendirmelerle de taçlanıyor. Dünyanın 95 noktasında faaliyet gösteren Ziraat Bankası artık global bir marka. Böyle global nitelikli bir organizasyondan beş ödülle birlikte dönmek bu nedenle hepimiz için ayrıca gurur verici. Ziraat Bankası olarak her zaman müşteri merkezli çözümler üretmeye ve müşterilerimize daha fazlasını sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 Ödül

Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 Ödül

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