STK'lar Hollanda'nın skandal tavrını kınadı

Hollanda'nın skandal tavrı kınanan bildiride, 11 Mart'ın, Avrupa'nın demokrasi ve insan hakları konusunda bir kez daha dibe vurduğunun tescillendiği tarih olduğu belirtildi.

İNSAN HAKLARININ AYAKLAR ALTINA ALINMASI VURGULANDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde bir kadının, bir insanın, ülkesinin vatandaşları ile buluşmaya giden bir Bakanın her türlü diplomasi kuralları hiçe sayılarak, cebren sınır dışı edilmesi, o ülkeye katkıda bulunan, çalışan, üreten insanlara şiddet uygulanması ve coplanmasının Avrupa'nın değerleri olduğu iddia edilen demokrasi ve insan haklarının ayaklar altına alınmasını gözler önüne serdiği vurgulanan bildiride, şu değerlendirmede bulunuldu:

"EVRENSEL DEĞERLERİ HATIRLATMAK İSTİYORUZ"

"İlkel Orta Çağ zihniyetinden aydınlanma sürecine geçtiğini gururla söyleyen Avrupa'nın bu uygulama ile aslına rücu ettiğini görüyoruz. Dünyaya değer ihraç ettiğini, başka ülkelere demokrasi götürdüğünü iddia edenlerin maskesi düşmüştür. Artık görüyoruz ki Avrupa'da olmak, demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasıdır, çifte standarda maruz kalmaktır, resmi devlet görevlilerinin güvenliği tehdit edilirken teröristlerin baş tacı olmasıdır, uluslararası tüm anlaşma ve kadim teamüllerin hiçe sayılmasıdır, ayağına çelme takılmasıdır. Bu noktada tüm Avrupa'ya ve dünyaya Türkiye olarak her zaman arkasında durduğumuz ve uygulamalarımızla bunu ispat ettiğimiz evrensel değerleri hatırlatmak istiyoruz."

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

Bildiride, demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan haklarının sadece Avrupalılar için değil, tüm dünya insanları için olmazsa olmaz şartlardan olduğu aktarılarak, "Kıymetli Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'nın şahsında tüm ülkemizi hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor yeni, büyük ve güçlü Türkiye'nin, bu onurlu yürüyüşünde yolundan dönmeyeceğini ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.