Stockholm teröristi: DEAŞ mensubuyum

Stockholm’de Cuma günü gerçekleştirdiği kamyonlu terör saldırısı ile dört kişinin ölümüne neden olan 39 yaşındaki Özbekistanlı terör zanlısının polis sorgusundaki ifadeleri ortaya çıkmaya başladı.

"İNANÇSIZLARIN ÜZERİNE SÜRDÜM"

Aftonbladet gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 39 yaşındaki zanlı ifadesinde "inançsızların üzerine sürdüm" diye konuştu.

Özbekistanlı terörist, ifadesinde ayrıca terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu söyleyerek, saldırı emrini DEAŞ’in Suriye kolundan aldığını, eyleminin amacının "Suriye’deki bombalamaları protesto etmek" olduğunu belirtti.

KAMYONDA BULUNANLAR

Ayrıca aynı gazetenin haberine göre saldırının gerçekleştirildiği kamyonda ‘yanıcı madde’ yada ‘birleştirilerek tehlikeli bir madde haline getirilebilecek madde’ bulunduğu da polis kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Haberde bu maddelerin ‘gaz tüpleri, kimyasal madde, çivi ve vidalar’ olduğu belirtildi.