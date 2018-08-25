Stockholm'de bir günde 4 ayrı protesto

İsveç'in Başkenti Stockholm'de bugün 4 ayrı grup tarafından protesto gösterileri düzenlendi. Nazi destekçileri, devrimci komünistler, hayvansever aktivistler ve 9 Eylül'de yapılacak seçimler için Sosyal Demokratlar şehrin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenledi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bütün gösterilerin aynı günde yapılması şehirde kargaşaya yol açtı trafik durma noktasına geldi. Özelikle polisin Nazi destekçilerinin yürüyüş yapmasına izin vermemesi ve ırkçılık karşıtı birçok kişinin de bölgeye gelmesi üzerine artan gerginlik sebebiyle zor anlar yaşandı. Protestolar sırasında olay çıkartmak isteyen 7 şahıs gözaltına alındı.

"OLAY ÇIKMASINA İZİN VERMEDİK"

Stockholm Polis Müdürü Lars Byström yaptığı açıklamada, "Aldığımız güvenlik tedbiriyle bir olay çıkmasına izin vermedik" dedi.

Şehirde bin 200 polis memuru görev yaparken, polislerin bütün izinleri kaldırıldı. En son eski ABD Başkanı Barak Obama’nın ziyareti sırasında benzer güvenlik tedbirleri alınmıştı.