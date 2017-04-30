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Stockholm'deki saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kamyonlu saldırıda yaralanarak tedavi altına alınan Marie Kides’in yaşamını yitirmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

30.04.2017 - 11:05
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Stockholm'deki saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Lise öğretmeni Marie Kides’in 2015 yılı Ekim ayında Trollhättan kentinde, 22 yaşında Nazi sempatizanı bir kişinin gerçekleştirdiği, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan, bıçaklı, kılıçlı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

KAMYONLU TERÖR SALDIRISINDA ÖLDÜ

İsveç’te modern zamanların en büyük okul saldırısında kurtulmasına karşın 7 Nisan kamyonlu terör saldırısında yaşamını yitiren Marie Kides öğretmenin anısına okul müdürü Djeno Mahic Facebook hesabında açık bir mektup yayınladı.

Okul müdürünün ‘‘Ortak Payda Radikaleşme’’ başlığı ile yayımladığı açık mektupta "İsveç’te gerçekleştirilen tarihimizin en kötü iki terör saldırısından etkilenen arkadaşımızın ölümüyle duyduğumuz şaşkınlığımızı, üzüntümüzü kelimelerle ifade etmek olanaksız. İki farklı ideolojiye dayanan her iki terör saldırısının ortak paydası: Radikaleşme.’’ denildi.

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