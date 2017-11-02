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Stalk nedir

Stalk, bir kişinin başka bir kişiyi sosyal medya hesaplarında gözetlemesidir.

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Son yıllarda sosyal medyanın kullanımı artırmasıyla birlikte yeni kelimeler de hayatımıza girmeye başladı. Genç yaşlı demeden her yaştan insanın olduğu sosyal medya platformunda 'stalk' kelimesi son yıllarda sık duyulur oldu. Peki, nedir bu stalk.

SOSYAL MEDYANIN YENİ TERİMİ: STALK

Günümüzün yeni gözde kelimelerinden olan stalk, esasen birçok kişinin gün içinde farkında olmadan yaptığı bir eylemdir. Stalk sosyal medya platformunda bir kişinin başka bir hesabı incelemesi, araştırma ve gözetlemesi anlamına gelmektedir. Çoğu kişi farkında olmadan başka hesaplara göz atarken, kimileri hoşlanılan kişini hesabını inceleyebilmektedir.

Stalk nedir

STALKLAMAK VE STALKER

Stalk eyleminin yapılmasına stalklamak denilirken, sürekli bir başkasını stalklayan yani bu gözetleme ve inceleme işini yapanlara da stalker deniliyor.

Sosyal medyanın hayatımızla iç içe olmasıyla birlikte stalk da çok kullandığımız bir kelime oldu. Eskiden Facebook'ta stalklamak daha fazla yapılırken günümüzde en çok stalk yapılan sosyal medya platformu Instagram oldu. Her kesimden insanın yer aldığı sosyal medyada artık sevdiğiniz bir şarkıcıya ya da bir oyuncuya ulaşmak o kadar da zor değil. Ünlülerin de çok sık kullandığı sosyal medyada istediğiniz hesabı stalklaya bilirsiniz.

Stalk nedir

SOSYAL MEDYADA MAHREMİYET

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medyada özel hayat ve mahremiyet en çok tartışılan konulardır. Kişi özel hayatıyla ilgili şeyleri paylaşırken, stalk yapan kişiler de takip ettikleri hakkında fazlasıyla bilgi toplayabiliyor. İlk başta stalk çok masumane bir eylem olarak gözüksede günümüzde birçok taciz olayları sosyal medyada meydana gelmektedir. Bu bağlamda insanların sosyal medyadaki paylaşımlarına dikkat edip, özen göstermesi önem taşımaktadır.

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