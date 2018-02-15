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Stoltenberg: Türkiye'nin S-400'leri NATO için sıkıntı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin alacağı S-400 füze savunma sisteminin entegrasyonu konusunda sıkıntı yaşanacağını savundu.

İHA | 15.02.2018 - 08:01..
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Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu ulaşım hatlarını korumak için yeni bir komuta merkezi ve ittifakın savunma gücünü arttırmak amacıyla yeni bir siber operasyon merkezi kurulması kararı çıktı.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününün sonunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YENİ DESTEK MERKEZİ

Stoltenberg, bugün yeni NATO komuta yapısının temel bileşenlerine dair kararlar alındığını belirterek, "Amacımız, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu ulaşım hatlarını korumaya yardımcı olmak" diye konuştu.

Lojistik, güçlendirme ve askeri hareketlilik için yeni bir destek merkezi kurulacağını dile getiren Stoltenberg, birliklerin ve teçhizatın hareketinin iyileştirilmesinin, toplu caydırıcılık ve savunma için gerekli olduğunu belirtti.

Stoltenberg: Türkiye'nin S-400'leri NATO için sıkıntı

SİBER OPERASYONLAR

NATO'nun savunma gücünü arttırmak için yeni bir Siber Operasyon Merkezi kurulacağına dikkati çeken Stoltenberg, haziran ayında NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının alınan kararların hayata geçirilmesi için bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Stoltenberg, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de dün ve bu sabah söylediği ifadeleri tekrarlayarak, Türkiye'nin harekata ilişkin ittifaka bilgi verdiğini ve Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e karşı etkili bir mücadele sergilediğini kaydetti.

"S-400'LER NATO İÇİN SIKINTI"

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması hakkında da Stoltenberg, Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun NATO savunma sistemiyle uyumlu olacağını ancak S-400 füze savunma sistemi için söz konusu uyumun güç olduğunu vurguladı.

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