Fransa'da Strazburg Valiliği, Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkını, PKK terör örgütü taraftarlarının gösterisi ve kurduğu çadır için kullanıma kapattı.

AVRUPA KONSEYİ ARAZİSİ TAHSİS EDİLDİ

Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi binasının önündeki otopark, Strazburg Valiliğinin aldığı kararla geçici olarak kapatıldı. Kapatılmanın sebebi ise PKK çadırının kurulması için yapılan başvuruya onay. Konsey binası önünde bulunan açık araç parkı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) 9-13 Ekim'deki Genel Kurulu süresince, PKK terör örgütü taraftarlarının kullanımına sunulmuş oldu.

Strazburg Valiliğinden PKK'ya yer tahsisi VİDEO

PKK'LI DİYEMEDİLER

Avrupa Konseyi, konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği yazıda, "Strazburg Bas-Rhin Valiliği, 9-13 Ekim arasında Avrupa Konseyi önünde Kürt hareketi tarafından bir gösteri düzenleneceğini bildirdi. İlaveten, dışarıdan gelecek göstericilerin kullanımına sunulmak üzere, Konsey binasının karşısındaki araç parkında bu tarihler arasında bir çadır kurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

Yazıda, gösterinin güvenlik kaynakları tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, çalışanların, uyarıları dikkate almaları istendi.

2011'DEN BERİ TERÖRE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORLAR

PKK taraftarları, Avrupa Konseyi'nin bulunduğu cadde üzerindeki araç parkında 2011'den bu yana gösteri düzenliyor.

Terör örgütü yanlıları, Avrupa Konseyi çalışanlarının kullandığı araç parkında dün kurulan çadır dışında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacıyla Avrupa şehirlerini dolaşacağını ilan ettikleri bir otobüsü de durdurarak propaganda yaptı.