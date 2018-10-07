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Strazburg'da İlahiyat Fakültesi kurulacak

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg şehrinde İlahiyat Fakültesi kurulmasına karar verildi.

AA | 07.10.2018 - 16:02..
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Cumhurbaşkanı kararıyla, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesi gereğince alındı.

Strazburg'da İlahiyat Fakültesi kurulacak

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETEDE

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal görevinden alınarak, bu suretle boşalan Genel Müdürlüğe Timuçin Güler atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Akil Murad Güllüoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

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