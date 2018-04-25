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Stüdyo daire dizaynı

Genişçe bir ev dizmek, dizayn etmek her zaman çok zevklidir fakat 1+0 daire olarak adlandırılan stüdyo daireler için aynı şeyi söylemek zor olsa gerek.

Özel Haber | 25.04.2018 - 14:54..
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Selen KALDIRIM / [email protected]

Bir evin konforlu iç mekânını korumak için geniş bir alana yayılması gerekmez, en iyi fikirler çok küçük alanlarda da uygulanabilir. Stüdyo dairelerin her biri göze çarpan bir tarz duygusuyla cesur özellikler içerir. Eşyaları akıllıca düzenlenmiş stüdyo dairenizde de modern bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.

MATEMATİĞİNİZİ KULLANIN

Stüdyo bir daire dizmek için iyi bir matematik ve pratiklik ister; yaratıcı alan tasarımı, ısmarlama mobilyaların ölçümleri ve düşünülen renk şemaları evin temel parçalarını oluşturur.

Stüdyo daire dizaynı

AÇIK RENK PALETLERİ TERCİH EDİN

İlk olarak yaşam alanımız, rahatlatıcı bir atmosfere hitap eden pürüzsüz gri renk paletine sahip olmalı; yani elinizden geldiğince açık ve soft renkler tercih edilmeli. Tek bir renk kullanılmasına dikkat ederek, bej, gri, beyaz gibi pürüzsüz renklerle işe başlayın. Bu, küçük yaşam alanınıza büyük bir görünüm katacaktır.

Stüdyo daire dizaynı

UYUMU YAKALAYIN

Birbiriyle uyumlu koltuklar kullanın; evinizde ne kadar renk cümbüşü olmazsa, o kadar sade ve geniş görünür. Pratik bir kullanım için koltuğun altından tek bir tekerlekli yatak temin edilebilir; Bu tür bir tasarım misafirleriniz için kullanışlı olacaktır.

Stüdyo daire dizaynı

GÖZ YORUCU DUVAR SÜSLERİNDEN UZAK DURUN

Sergilenen tüm duvar resimlerinde benzer görsellerle bütünlük sağlayın, göz yorucu olmamalı. Böylece küçük alanın renkleri ve stilleri birbirinde boğulmaz.

MERKEZ ALANI BELİRLEYİN

Köşe ve kolon aralarına ölçümlü yerleştirdiğiniz yatağın dışında, bir dizi benzersiz kahve masası salon alanının merkezine taşınır ve rahat bir oturma alanı oluşturulur.

Stüdyo daire dizaynı

BASİT ORGANİZASYONLAR YAPIN

Giriş kapısının ardına monte edilecek dar bir tezgah, raf ve bir dizi duvar kancası basit bir organizasyon sağlar.

Stüdyo daire dizaynı

GÖMME DOLAPLARLA YERDEN TASARRUF

Buzdolabı, dondurucu ve  çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaları gömmeli olarak yerleştirmeye özen gösterin. Böylece pratik ve kullanışlı fikirlerle bir göz odanızı geniş bir kullanım alanına dönüştürebilirsiniz.

Stüdyo daire dizaynı

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