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Stüdyo daire kararı bugün başlıyor

Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, bugün yürürlüğe giriyor.

01.07.2017 - 17:04
  1. Haberler
  2. Emlak

Bu yılın başında yürürlüğe girmesi beklenen karar, ertelenmişti. Ancak Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 1 Temmuz'dan itibaren start alıyor.

Stüdyo daire kararı bugün başlıyor

Yönetmelik kapsamında şehirlerin dikey yerine yatay gelişmesi hedeflenirken stüdyo daireler de yasaklanıyor.

MİNİMUM 28 METREKARE

Yeni tip konut projelerinde her dairenin net en az 12 metrekare oturma alanı, 3 metrekare banyo ve 9 metrekare yatak odası bulunması zorunlu olacak. Böylece en küçük daire 1+1 tipinde ve minimum 28 metrekare büyüklüğünde olacak.

Stüdyo daire kararı bugün başlıyor

BELEDİYELER KENDİ YÖNETMELİĞİNİ HAZIRLAYABİLECEK

İlgili idareler, imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koymaya, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye de yetkilendirilecek.

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