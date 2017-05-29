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Stüdyo daire yasaklanıyor

'Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ne göre artık stüdyo daire inşa edilmeyecek.

29.05.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. Emlak

"Yeni Tip İmar Yönetmeliği"nde sona yaklaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni yönetmelik için çalışmaların devam ettiği ve ertelenmeyeceğini açıkladı.

Stüdyo daire yasaklanıyor

EN KÜÇÜK DAİRE 28 METREKARE OLACAK

Yeni yönetmelikte 1+0 olarak nitelendirilen stüdyo dairelerin yer almayacağını belirten yetkililer, en küçük dairenin de 28 metrekare ve 1 oda 1 salondan oluşacağını açıkladı.

Stüdyo daire yasaklanıyor

BELEDİYELER RENGİNİ TAYİN EDEBİLECEK

Belediyeler, mahalin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.

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