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Stuttgart'ta dizel araçlar yasakladı

Stuttgart İdari Mahkemesi, Çevre Koruma Örgütü’nün sağlık açısından dizel motorlu araçların yasaklanması talebini haklı buldu.

28.07.2017 - 23:30
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  2. Otomobil
Stuttgart'ta dizel araçlar yasakladı

Karara göre Stuttgart’ta dizel motorlu eski araçlar yılbaşından itibaren trafiğe çıkamayacak.

MOTORLARIN YENİLENMESİ TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Mahkemenin kararı diğer kentlerde de dizel araçların trafikten men edilmesinin yolunu açtı. Ancak mahkeme kararın temyiz yolunu da açık bıraktı. Mahkeme, eyalet hükümetinin yasak yerine eski dizel motorlu araçlarda motorların yenilenmesi talebini kabul etmedi.

Stuttgart'ta dizel araçlar yasakladı

İdari Mahkeme, eyaleti havanın temiz tutulması konusundaki planı yerine getiremediği, motorlarda yapılacak yeniliğin havada sağlığa zararlı nitrik oksit miktarını azaltamayacağı sonucuna vardı.

GEREKÇE İNSAN SAĞLIĞI

Hürriyet'in haberine göre; mahkeme karar gerekçesinde, insan sağlığının korunmasının dizel sürücülerinin çıkarlarından önce geldiğine vurgu yaptı. Hükümetin hedeflenen temiz havaya ulaşmak için otomobil endüstrisini beklememesi gerektiğini kaydeden mahkeme, havadaki zehirli nitrik oksit miktarını azaltmak için yasağın etkili olacağına hükmetti.

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