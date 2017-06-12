Su Ada'ya cami yapılsın teklifi

İBB ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alarak geçtiğimiz günlerde kaçak kısımları İBB tarafından yıkılan Su Ada’ya ‘Boğaz’da milli ve manevi değerlerimizi simgelemek adına bir camii inşa edilebilir’ önerisinde bulundu.

CAMİ YAPILSIN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alan Hüseyin Avni Sipahi'nin önerisi başkanlık makamına havale edildi.

"Gelin bütün dünyanın gözü olan İstanbul'umuzun incisi boğaza bir mabet inşa edelim" diyerek Malezya'daki Kristal Cami, ile Sudi Arabistan'daki Yüzen Cami'yi örnek gösteren Sipahi, Boğaz'da bir 'milli yapı' inşa etmenin zamanının geldiğini vurguladı.

"GELİN SU ADA'YA CAMİ İNŞA EDELİM"

1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların egemenliğinin Türkiye’ye ait olduğunu hatırlatan Sipahi, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Şehrin en yüksek tepesi Çamlıca'ya simge haline gelecek bir cami inşa edilmektedir. Ancak boğazın ortasında, Kız Kulesi'nden başka bir simge yapımız yok. O da zaten ne Türkiye Cumhuriyeti zamanında ne de Osmanlı Devleti döneminde yapılmıştır. Artık Boğaz'a milli bir yapı yapma zamanı geldi. Gelin önce Boğaz'ın ortasında bulunan Su Ada'ya bir cami inşa edelim, ardından da o camide verilecek ilmi eğitimle, sosyal faaliyetlerle, kültürel alanlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve de büyüklerimizin vakitlerini geçirebilecekleri bir çekim alanı imar edelim."

SİPAHİ'NİN ÖNERGESİ BAŞKANLIK MAKAMINA HAVALE EDİLDİ

Sipahi'nin önergesi, İBB Meclis toplantısında oylandı ve başkanlık makamına havale edildi.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Beşiktaş Belediye Meclis üyesi olan ve bir dönem Mustafa Sarıgül'e yakınlığıyla da bilinen Sipahi, 2015'te CHP'den istifa etmişti.