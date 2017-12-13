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Sürat teknesindeki kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak 21 kişinin bulunduğu sürat teknesi su almaya başlayınca, batma tehlikesi geçirdi.

DHA | 13.12.2017 - 12:52..
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Bodrum'un Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri 5 metrelik fiber sürat teknesiyle Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 10'u çocuk, 6'sı kadın 5'i erkek toplam 21 kişi, Görecek Adası açıklarına gelindiğinde su almaya başladı.

Sürat teknesindeki kaçakları sahil güvenlik kurtardı

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Batmamak için hız kesmek zorunda kalan teknedekiler, bölgede devriye görevi yapan 302 borda numaralı sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Suriyeli oldukları tespit edilen kaçakların arasında bulunan ve tekneyi kullanan bir kişinin Moldovalı organizatör olduğu saptandı.

Kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum'a getirildi. Moldovalı organizatör ise ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sürat teknesindeki kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Sürat teknesindeki kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Sürat teknesindeki kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Sürat teknesindeki kaçakları sahil güvenlik kurtardı

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