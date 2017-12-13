Sürat teknesindeki kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri 5 metrelik fiber sürat teknesiyle Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 10'u çocuk, 6'sı kadın 5'i erkek toplam 21 kişi, Görecek Adası açıklarına gelindiğinde su almaya başladı.
SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Batmamak için hız kesmek zorunda kalan teknedekiler, bölgede devriye görevi yapan 302 borda numaralı sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Suriyeli oldukları tespit edilen kaçakların arasında bulunan ve tekneyi kullanan bir kişinin Moldovalı organizatör olduğu saptandı.
Kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum'a getirildi. Moldovalı organizatör ise ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.