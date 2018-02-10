Su ararken doğal gaz buldu

Ulukışla'nın Alpagut Mahallesi'nde Mehmet Can adlı çiftçi, elma bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya gaz çıktı. Vatandaşlar, çıkan gazı tutuşturdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgede hala yanmaya devam eden gazla ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "İlimiz Ulukışla ilçesi Alpagut Mahallesinde bir vatandaşımızın bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya çıkan gaz yanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili MTA’dan ekipler gelerek inceleme başlatmış olup, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekipleri ise bölgeyi incelemek üzere hareket etmişlerdir. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ümit ediyorum ki, Niğde için büyük bir öneme sahip bu bölgede zengin bir doğalgaz rezervi vardır." dedi.