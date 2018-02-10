taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Su ararken doğal gaz buldu

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde su aramak için kazılan kuyudan açığa çıkan doğal gaz hala yanıyor.

DHA | 10.02.2018 - 13:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ulukışla'nın Alpagut Mahallesi'nde Mehmet Can adlı çiftçi, elma bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya gaz çıktı. Vatandaşlar, çıkan gazı tutuşturdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgede hala yanmaya devam eden gazla ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "İlimiz Ulukışla ilçesi Alpagut Mahallesinde bir vatandaşımızın bahçesine içme suyu için sondaj vurdurduğu sırada su ile ortaya çıkan gaz yanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili MTA’dan ekipler gelerek inceleme başlatmış olup, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ ekipleri ise bölgeyi incelemek üzere hareket etmişlerdir. Yapılan inceleme çalışmaları sonucunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ümit ediyorum ki, Niğde için büyük bir öneme sahip bu bölgede zengin bir doğalgaz rezervi vardır." dedi.

Su ararken doğal gaz buldu

Su ararken doğal gaz buldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

NASA çalışanı Serkan Gölge'ye FETÖ'den hapis cezası

96
Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü

Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü

110
Continental sadece Türkçe özür diliyor

Continental sadece Türkçe özür diliyor

179
Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

Tillerson operasyonun durdurulmasını isteyecek

137
ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

ABD'nin YPG'li teröristlere verdiği silahlar imha edildi

36
Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

Teröristlere gönderilen cesaret verici haplar yakalandı

48
Salih Müslim: ABD arkamızda durdu

Salih Müslim: ABD arkamızda durdu

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM